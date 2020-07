Pakistan Train-Bus Collision: पाकिस्तान के पंजाब में दर्दनाक ट्रेन हादसा, 20 सिख श्रद्धालुओं की मौत

नई दिल्ली।

Pakistan Train-Bus Collision: पाकिस्तान के पंजाब स्थित शेखुपुरा जिले में शुक्रवार को एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। जहां शाह हुसैन एक्सप्रेस ट्रेन और एक यात्री बस की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में कम से कम 20 सिख श्रद्धालुओं ( 20 Killed in Train-Bus Accident ) की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि, दर्जनभर से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है। हादसे पर प्रधानमंत्री इमरान खान ( PM Imran Khan ) और राष्ट्रपति ने दुख व्यक्त किया है।

हादसे के बाद घटनास्थल पर रेलवे और स्थानीय राहत व बचाव के लोग पहुंच गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक सिख परिवार के 22 लोग कोस्टर में थे, जो एक अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पेशावर से ननकाना साहिब जा रहे थे। कोस्टर चालक सड़क के बजाय रेलवे क्रॉसिंग से जाने की कोशिश में था। इसी दौरान फारुखाबाद रेलवे स्टेशन के पास लाहौर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार ट्रेन ने बस को टक्कर मार दी।

20 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि हादसा इतना भीषण था कि बस के परखच्चे उड़ गए, जबकि 20 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इमरान गोंडल, उप सचिव श्राइन एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ने कहा कि सभी सिख तीर्थयात्री पाकिस्तानी नागरिक और पेशावर के निवासी थे। उन्होंने बताया कि मृतकों के शवों को मेयो अस्पताल लाहौर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जबकि घायलों को शेखूपुरा और लाहौर में अस्पताल में भर्ती कराया गया।

Deeply saddened at the accident this afternoon at a railway crossing near Sheikhupura which resulted in the death of atleast 20 people, mainly Sikh pilgrims returning from Nankana Sahib. Have directed that proper medical care be provided to the injured.