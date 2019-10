मोटरसाइकिल से गिरने से पूर्व विधायक केसाराम चौधरी हुए घायल, राहगिरों ने पहुंचाया अस्पताल

पाली/मारवाड़ जंक्शन। Former MLA of Marwar Junction injured in bike accident : जिले के मारवाड़ जंक्शन के पूर्व विधायक व भाजपा नेता केसाराम चौधरी [ Former MLA Kesram Chaudhary ] शुक्रवार को भगवानपुरा प्याऊ के निकट मोटरसाइकिल से गिरने से घायल हो गए। घटना के बाद राहगिरों ने उनको मारवाड़ जंक्शन के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचाया। जहां पर उनका उपचार किया गया।

जानकारी के अनुसार पूर्व विधायक केसाराम चौधरी बाइक पर जा रहे थे। इस दौरान भगवानपुरा प्याऊ के पास सामने से आ रहे वाहन की तेज रोशनी को देखते हुए उन्होंने सडक़ के किनारे की तरफ अपनी मोटरसाइकिल ले ली। लेकिन निर्माणाधीन सडक़ पर बने गड्डे में बाइक जा गिरी।

इससे वे घायल हो गए। मौके पर निकल रहे राहगिरों ने उन्हें संभाला। उन्हें मारवाड़ जंक्शन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचाया। उनके सिर, हाथ व कमर पर चोटें आई है। हादसे की खबर पर भाजपा कार्यकर्ता व परिजन अस्पताल पहुंचे। उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई।