E-कॉमर्स साइट्स पर खरीदारी करने वालों को निशाना बना रहे अपराधी; साइबर फ्रॉड से बचने के लिए अपनाएं ये टिप्स

डिजिटल ठगी के बढ़ते मामलों के बीच, सरकार ने हाल ही में 'डिजिटल इंडिया सुरक्षा अभियान' की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य नागरिकों को डिजिटल लेन-देन के दौरान सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक करना है। इसके तहत विभिन्न कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन किया जा रहा है। डिजिटल ठगी से बचने के लिए सतर्कता, जानकारी और त्वरित कार्रवाई जरूरी है। नकली वेबसाइटों और ऑफर की पहचान करें, सुरक्षित नेटवर्क और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म का उपयोग करें और अगर ठगी हो जाए तो तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। आपकी सतर्कता ही ठगों की चालाकी को नाकाम कर सकती है।