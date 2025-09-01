रायपुर। राजधानी के गणेश पंड़ालों में गणेशोत्सव में भारी-भीड़ दर्शनार्थियों की उमड़ने लगी हैं। गुढि़यारी में गणेश उत्सव में शिव महिमा की झांकी प्रस्तुत किया गया हैं।
जक्कू भाई गणेश कॉलोनी गणेश उत्सव समिति,खमतराई
पत्रिका की पहल पर नवीन मार्केट गणेशोत्सव समिति आई आगे, शंख ध्वनि के बीच 151 दीपों से की भव्य महाआरतीगणेश मूर्तियों का ससमान कुंड में विसर्जन करने का लिया संकल्प
झांकी के दर्शन के दर्शनार्थीयों की भारी-भीड़ उमड़ने लगी हैं। शाम से पंड़ाल के बाहर कतार लगनी शुरु हो गई थी। गुढि़यारी गणेश उत्सव समिति फिलहाल शताब्दी वर्ष चल रहा हैं।
गणेश उत्सव का यह 105 साल हैं। अभी तक कई अद्भूत झांकियां इस स्थल पर निर्मित किया जा चूका हैं। राजधानी रायपुर के अलावा प्रदेशभर से लोग यहां पर झांकी देखने आते हैं।
रायपुर। शहर के राठोर चौक में गणपति देखने वाले दर्शनार्थियों की भारी भीड़ थी। देर रात नागरिक सहपरिवार बप्पा के दर्शन करने पहुंचे थे।
होली खेलते गणेश, छठ पूजा करते गणेश, माता पार्वती और शंकर भगवान गणेश जी को दुलारते झांकी में नजर आ रहे है। लोग दूर में अपनी वाहन को खड़ी कर पैदल चलकर भी पंडाल तक पहुंच रहे है।
भाई भाई गणेश उत्सव समिति, संतोषी नगर खमतराई
