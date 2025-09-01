Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

राजधानी में गणेशोत्सव पर पंड़ालों में जूट रही दर्शना​र्थियों की भीड़, SEE PICS

राजधानी में गणेशोत्सव पर पंड़ालों में जूट दर्शना​र्थियों की भीड़

रायपुर

Trilochan Das Manikpuri

Sep 01, 2025

Ganeshotsav in the capital

रायपुर। राजधानी के गणेश पंड़ालों में गणेशोत्सव में भारी-भीड़ दर्शना​र्थियों की उमड़ने लगी हैं। गुढि़यारी में गणेश उत्सव में शिव महिमा की झांकी प्रस्तुत किया गया हैं।

Ganeshotsav in the capital

जक्कू भाई गणेश कॉलोनी गणेश उत्सव समिति,खमतराई

Ganeshotsav in the capital

पत्रिका की पहल पर नवीन मार्केट गणेशोत्सव समिति आई आगे, शंख ध्वनि के बीच 151 दीपों से की भव्य महाआरतीगणेश मूर्तियों का ससमान कुंड में विसर्जन करने का लिया संकल्प

Ganeshotsav in the capital

झांकी के दर्शन के दर्शनार्थीयों की भारी-भीड़ उमड़ने लगी हैं। शाम से पंड़ाल के बाहर कतार लगनी शुरु हो गई थी। गुढि़यारी गणेश उत्सव समिति फिलहाल शताब्दी वर्ष चल रहा हैं।

Ganeshotsav in the capital

गणेश उत्सव का यह 105 साल हैं। अभी तक कई अद्भूत झांकियां इस स्थल पर निर्मित किया जा चूका हैं। राजधानी रायपुर के अलावा प्रदेशभर से लोग यहां पर झांकी देखने आते हैं।

Ganeshotsav in the capital

रायपुर। शहर के राठोर चौक में गणपति देखने वाले दर्शनार्थियों की भारी भीड़ थी। देर रात नागरिक सहपरिवार बप्पा के दर्शन करने पहुंचे थे।

Ganeshotsav in the capital

होली खेलते गणेश, छठ पूजा करते गणेश, माता पार्वती और शंकर भगवान गणेश जी को दुलारते झांकी में नजर आ रहे है। लोग दूर में अपनी वाहन को खड़ी कर पैदल चलकर भी पंडाल तक पहुंच रहे है।

Ganeshotsav in the capital

भाई भाई गणेश उत्सव समिति, संतोषी नगर खमतराई

रायपुर

Updated on:

01 Sept 2025 12:43 pm

Published on:

01 Sept 2025 12:42 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / राजधानी में गणेशोत्सव पर पंड़ालों में जूट रही दर्शना​र्थियों की भीड़, SEE PICS

