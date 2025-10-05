Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह की तृतीय दिवस की झलक, SEE PICS

राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह की तृतीय दिवस की झलक

2 min read

रायपुर

image

Trilochan Das Manikpuri

Oct 05, 2025

Glimpses from the third day of the National Awards ceremony

रायपुर। ऑल इंडिया डांसर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित 18वें नटवर गोपीकृष्ण नेशनल अवॉर्ड एवं अखिल भारतीय संगीत-नृत्य प्रतियोगिता के तीसरे दिन का कार्यक्रम आरम्भ हुआ।

Glimpses from the third day of the National Awards ceremony

दिन की शुरुआत हुई बिलासपुर के “नृत्यथिंकलाक्षेत्रम्” की सुंदर भरतनाट्यम प्रस्तुतियों से, जिनका नेतृत्व गुरू सुमी एस. पिल्लै ने किया। इसके पश्चात साई नृत्य निलयम्, बिलासपुर द्वारा मोहक कुचिपुड़ी नृत्य प्रस्तुत किए गए।

Glimpses from the third day of the National Awards ceremony

उसके बाद एम.ए. कात्यायनी कथक केंद्र, रायपुर की नृत्यांगना शिल्पा सिंह ने कथक नृत्य की प्रस्तुति दी। विशाखापट्टनम की नृत्य चैतन्या संस्था की प्रस्तुतियों का नेतृत्व गुरू ओ. ईशा ने किया। साथ ही सतना (मध्यप्रदेश) से सुश्री सैरिता निर्नेजक ने अपनी प्रस्तुति दी।

Glimpses from the third day of the National Awards ceremony

लगभग 340 प्रतिभागी भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीयट्टम, कथक एवं लोक नृत्य की विभिन्न आयु वर्गों की प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिताएँ रायपुर के दो स्थलों पर आयोजित हो रही हैं।

Glimpses from the third day of the National Awards ceremony

रंगमंदिर, छोटापारा और गुरुकुल महिला महाविद्यालय में चल रहा हैं।

संबंधित विषय:

रायपुर

Published on:

05 Oct 2025 01:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह की तृतीय दिवस की झलक, SEE PICS

