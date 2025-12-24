24 दिसंबर 2025,

बुधवार

रायपुर

Raipur: सीएम साय ने जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का किया शुभारंभ

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एथेलेटिक स्टेडियम में 30 दिसंबर तक होगी प्रतियोगिता। देशभर के 500 खिलाड़ी ले रहे हिस्सा।

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Dec 24, 2025

NTPC Junior National Archery

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 23 दिसंबर को राजधानी रायपुर (Raipur) के कोटा रोड स्थित स्वामी विवेकानंद एथेलेटिक स्टेडियम में आयोजित 45वीं एनटीपीसी जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता (NTPC Junior National Archery) के शुभारंभ किया। उन्होंने आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी और खिलाड़ियों को उत्कृष्ठ प्रदर्शन के लिए उनका उत्साहवर्धन किया। यह प्रतियोगिता 30 दिसंबर तक आयोजित होगी। इसमें 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 500 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे है।

NTPC Junior National Archery

सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ का यह सौभाग्य है कि प्रदेश को राष्ट्रीय ट्राइबल गेम्स (National Tribal Games) के आयोजन का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व में खेलो इंडिया के माध्यम से देश की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के बहुत अच्छे अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सभी खेलों के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को निखारने सभी सुविधाएं और प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

NTPC Junior National Archery

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी खेलो इंडिया (Khelo India) के नए परिसरों की शुरुआत की गई है, इससे खेल प्रतिभाओं को सभी जरुरी सुविधाएं मिल रही हैं। हमारी सरकार ओलंपिक (Olympic) में शामिल होने वाले एथलीट को 21 लाख रुपए देगी। यदि हमारे प्रदेश का कोई युवा खिलाड़ी ओलंपिक में स्वर्ण पदक (Gold Medal) जीतता है तो उसे 3 करोड़, रजत पदक जीतने पर 2 करोड़ तथा कांस्य पदक (Bronze Medal) जीतने वालों को एक करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

NTPC Junior National Archery

रायपुर (Raipur) में 45वीं एनटीपीसी जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन छत्तीसगढ़ प्रदेश आर्चरी एसोसिएशन (Chhattisgarh State Archery Association) एवं छत्तीसगढ़ खेल एवं युवा कल्याण विभाग के तत्वावधान में किया जा रहा है। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ (Chhattisgarh Olympic Association) के महासचिव विक्रम सिसोदिया, छत्तीसगढ़ प्रदेश आर्चरी एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कैलाश मोरारका, महासचिव आयुष मोरारका, ईश्वर प्रसाद अग्रवाल सहित विभिन्न प्रदेशों से आए खिलाड़ी, कोच, मैनेजर तथा गणमान्यजन व खेलप्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

