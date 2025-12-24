Raipur: सीएम साय ने जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का किया शुभारंभ

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी खेलो इंडिया (Khelo India) के नए परिसरों की शुरुआत की गई है, इससे खेल प्रतिभाओं को सभी जरुरी सुविधाएं मिल रही हैं। हमारी सरकार ओलंपिक (Olympic) में शामिल होने वाले एथलीट को 21 लाख रुपए देगी। यदि हमारे प्रदेश का कोई युवा खिलाड़ी ओलंपिक में स्वर्ण पदक (Gold Medal) जीतता है तो उसे 3 करोड़, रजत पदक जीतने पर 2 करोड़ तथा कांस्य पदक (Bronze Medal) जीतने वालों को एक करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।