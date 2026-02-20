Raipur: सहयोग केंद्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं की समस्याओं का हुआ निराकरण

कैबिनेट मंत्री राजवाड़े ने बताया कि सहयोग केंद्र (Sahyog Kendra) में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए बीजेपी (BJP) कार्यकर्ताओं द्वारा आवेदन प्राप्त हुए। जिनमें से अनेक आवेदनों का तत्काल निराकरण किया गया। साथ ही शेष आवेदनों को आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित विभागों में अग्रेषित किया गया है।