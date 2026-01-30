छत्तीसगढ़ पैरा एथलेटिक्स… व्हीलचेयर क्रिकेट में टीम ‘ए’ ने जीती रोमांचक मुकाबले में ट्रॉफी, देखें Photos

CG News: छत्तीसगढ़ पैरा एथलेटिक्स की 16वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खेले गए व्हीलचेयर क्रिकेट मुकाबले ने दर्शकों में जबरदस्त उत्साह भर दिया।
CG News: इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जोस मैदान पर आयोजित इस मुकाबले में छत्तीसगढ़ टीम 'ए और टीम'बी' आमने-सामने रहीं।
CG News: टास के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम 'ए' ने कप्तान पोषण ध्रुव के नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन किया। पोषण ध्रुव ने अपनी टीम के साथ आक्रामक अंदाज में खेलते हुए 120 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया।
CG News: लक्ष्य का पीछा करने उतरी छत्तीसगढ़ टीम 'बी' ने कप्तान किसन रावत के रन ही बना सकी। इस तरह टीम 'ए' ने छह रन से मुकाबला नेतृत्व में संधर्वपूर्ण खेल दिखाया, लेकिन पूरी टीम मिलकर 114 जीतकर विजेता ट्राफी अपने नाम किया।
CG News: उद्घाटन समारोह की मुख्य अतिथि महापौर मीनल चौबे ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। वहीं नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने विजेता टीम को ट्राफी और उपविजेता टीम को द्वितीय पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया।
CG News: उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि निरंतर अभ्यास से वे खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर भी छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे 10 बैंश बानिकपुरी। कृषि विश्वविद्यालय में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में लोर दिया खिलजी
