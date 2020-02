बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई, नफरत फैलाई, लेकिन दिल्ली की जनता ने काम की राजनीति पर वोट किया- संजय सिंह

नई दिल्ली। दिल्ली चुनाव परिणामों ( delhi assembly election Results )के शुरुआती रुझानों में आम आदमी पार्टी ( AAP ) प्रचंड बढ़त मिलती दिख रही है। आप नेता संजय सिंह ने इस पार्टी की विजय पर खुशी जाहिर की है। संजय सिंह ने कहा कि हम बड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं।"अभी इंतजार करने की जरूरत है। राज्य सभा सांसद संजय सिंह ने दावा किया कि पार्टी 2015 का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। बता दें कि पिछले बार आम आदमी पार्टी को पांच साल पहले 67 सीटें मिली थी।

भाजपा पर संजय सिंह का तंज

संजय सिंह ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी नफरत फैलाई, अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी तक कह डाला लेकिन दिल्ली की जनता ने बता दिया कि केवल काम की राजनीति होगी । अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के बेटे हैं।

ये भी पढ़ें: Delhi Election 2020: दिल्ली में इन 10 सीटों पर हो रही है कांटे की टक्कर

Sanjay Singh, AAP MP on early trends: Wait for the final result, we are going to register a massive win. #DelhiResults pic.twitter.com/XUHwuKbquC