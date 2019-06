PM मोदी पर विवादित बयान के लिए अधीर ने मांगी माफी, संसद के रिकॉर्ड से भी हटाया गया

नई दिल्ली। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव केे दौरान सदन में कांग्रेस नेता adhir ranjan chowdhury के विवादित बयान पर खूब हंगामा हुआ। जिसके बाद अधीर ने माफी मांग ली। पीएम Narendra Modi के लिए असंसदीय शब्द के इस्तेमाल पर चौधरी ने कहा कि मेरी हिंदी ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा गलतफहमी में हुआ है। हालांकि बाद में सत्तापक्ष के ऐतराज के बाद अधीर के असंसदीय बयान को रिकॉर्ड से हटा दिया गया हैै।

लोकसभा में कांग्रेस नेता ने PM मोदी से पूछा- सोनिया और राहुल गांधी को अब तक जेल क्यों नहीं भेजा

Congress leader , Adhir Ranjan Chowdhury on his remark in Lok Sabha: It is a misunderstanding, I didn't say 'naali', if PM is upset with it I'm sorry. I had no intention to hurt him. If PM is hurt I'll personally apologise to him. My hindi is not good, by 'naali' I meant channel. pic.twitter.com/nS70IUHXvW