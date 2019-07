लोकसभा में कांग्रेस नेता ने PM मोदी से पूछा- सोनिया और राहुल गांधी को अब तक जेल क्यों नहीं भेजा?

नई दिल्ली। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ( ( adhir ranjan chowdhury ) ) ने सोमवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री से सवाल किया कि अगर कांग्रेस एक 'भ्रष्ट' पार्टी है, तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अब तक जेल क्यों नहीं हुई। अब तो 6 साल हो गए आपकी सरकार को लेकिन 2जी और कोयला घोटाले में आज तक आपने किसको पकड़ा है?

घोटाला करने वाले क्यों नहीं हुए गिरफ्तार: चौधरी

इससे पहले बीजेपी नेता के प्रताप सारंगी ने कहा था कि कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए सरकार कुशासन और घोटालों की सरकार थी। सारंगी बयान पर पलटवार करते हुए चौधरी ने पूछा कि क्या मोदी सरकार इन घोटालों में किसी को गिरफ्तार कर पाई है?

शोपियां एनकाउंटर पर जम्मू कश्मीर पुलिस का खुलासा, IS से प्रेरित थे मारे गए चारों आतंकी

Lok Sabha Congress Party Leader, Shri. @adhirrcinc's speech on the Motion of Thanks on the President's address. https://t.co/dNY7tWKe5s