अफगानिस्तान संकट पर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, 'अस्थिर पड़ोस के हालात बताती है CAA क्यों जरूरी'

नई दिल्ली। अफगानिस्तान (Afghanistan) पर तालिबान के कब्जे के बाद से वहां के ताजा हालात को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। ऐसे में एक पड़ोसी होने के नाते भारत को और भी अधिक चिंता है, क्योंकि अफगानिस्तान के खराब होते हालात का असर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर पड़ रहा है।

इस बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी (Union Minister Hardeep Puri) ने अफगानिस्तान में उपजे संकट को लेकर विपक्ष पर कटाक्ष करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि पड़ोसी देश के हालात को देखकर अब ये समझ में आ जाना चाहिए कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) क्यों जरूरी है।

यह भी पढ़ें :- अफगानिस्तान के इस इलाके पर कब्जा नहीं जमा सका है तालिबान, क्यों अभी तक अजेय बना हुआ है पंजशीर?

हरदीप पुरी ने अफगान संकट से जुड़ी एक खबर को ट्विटर पर साझा करते हुए कहा कि अस्थिर पड़ोसी की जो ताजा स्थिति है वह बता रही है कि CAA इतना जरूरी क्यों है। मालूम हो कि भारत में CAA को लेकर विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला था और धार्मिक भवाना के तहत मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया था। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया था कि सीएए से किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं जाएगी, क्योंकि CAA भारत के नागरिकों के लिए नहीं बल्कि पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक समुदायों (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख) को भारतीय नागरिकता देने का कानून है।

Recent developments in our volatile neighbourhood & the way Sikhs & Hindus are going through a harrowing time are precisely why it was necessary to enact the Citizenship Amendment Act.#CAA#Sikhs



https://t.co/5Lyrst3nqc via @IndianExpress