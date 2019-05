ममता मीम केसः प्रियंका शर्मा की मां बोली, मेरी बेटी को बेवजह फंसाया गया है

नई दिल्‍ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मीम फेसबुक पर पोस्‍ट करने के आरोप में गिरफ्तार भाजपा युवा मोर्चा की नेता प्रियंका शर्मा की मां राज कुमारी शर्मा ने ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला है। मीडिया से बातचीत में उन्‍होंने बताया कि उनकी बेटी ने कुछ भी गलत नहीं किया है। विपक्षी दल का कार्यकर्ता होने की वजह से उसे गिरफ्तार कराया या गया है। उन्‍होंने सीएम ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है कि उन्‍होंने मेरी बेटी को बेवजह फंसाया है।

#WATCH Raj kumari Sharma, mother of BJP youth wing worker Priyanka Sharma who who was arrested for sharing a morphed picture of West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, says, "Meri beti ko bebuniyaad phasaya gaya hai." Supreme Court to hear her bail plea today. #WestBengal pic.twitter.com/b6RePusNCV