बिहारः कांग्रेस ने बुलाई विधायकों की बैठक, नीतीश कुमार के साथ जाने पर बन सकती है सहमति!

बिहार की राजनीति में जल्द ही महाराष्ट्र की तरह उठा-पटक के संकेत मिल रहे हैं। यही वजह है कि राजनीतिक दलों ने बैठकों का दौर भी शुरू कर दिया है। हालांकि मंगलवार का दिन बिहार की राजनीति के लिए अहम साबित हो सकत है, लेकिन सोमवार से ही इसकी झलक दिखना शुरू हो गई है।

बिहार की राजनीति पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। महाराष्ट्र में हाल में किस तरह महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार गिरी वो घटनाक्रम हर किसी ने देखा। वहीं अब बिहार में भी सियासी उठा-पटक के संकेत मिल रहे हैं। जेडीयू-बीजेपी के बीच शुरू हुई खटपट पर अन्य सियासी दलों की भी नजर है। खास तौर पर कांग्रेस ने इस खटपट के बीच अपने कदम बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर कांग्रेस की भी करीब से नजर बनाए हुए है। वैसे तो बिहार की राजनीति में मंगलवार का दिन अहम लेकिन इसकी झलक सोमवार से ही दिखने लगी है।

Bihar Political Crisis Congress Has Called Its MLA Meeting In Patna