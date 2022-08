Bihar Politics: 2024 में नीतीश कुमार नहीं होंगे विपक्ष के पीएम उम्मीदवार, कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर खोला राज

बिहार में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन टूटने के साथ ही सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि क्या नीतीश कुमार ने 2024 के आम चुनाव के लिए ये दांव चला है। हालांकि इस बीच राजनीतिक दलों की ओर से सफाई भी दी जाने लगी है।

बिहार में जेडीयू अब एनडीए से अलग हो चुकी है। नीतीश कुमार एक बार फिर महागठबंधन के साथ नई सरकार बनाने की कवायद में जुट गए हैं। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद वे नई सरकार की तैयारी में लगे हैं। हालांकि बिहार के इस घटनाक्रम के बीच एक और चर्चा जोरों पर हैं कि क्या नीतीश कुमार ने ये पूरा दांव 2024 के आम चुनाव को लेकर चला है। क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार 2024 में विपक्ष के साझा पीएम उम्मीदवार हो सकते हैं। उपेंद्र कुशवाह के इस ट्वीट ने भी हलचल बढ़ा दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश जी आगे बढ़ो सब आपके साथ है देश आपका इंतजार कर रहा है।

