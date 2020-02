बिहार में पोस्टर वार हुई तेज, तेजस्वी के 'रथ' को 'राक्षस' बताने वाले लगे बैनर

नई दिल्ली। बिहार में राजनीतिक दलों द्वारा प्रारंभ 'पोस्टर वार' ( Poster War ) थमने का नाम नहीं ले रहा है। पटना की सड़कों पर सोमवार को एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल ( RJD ) के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ( Tejaswi Prasad Yadav )

के बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर कटाक्ष करते हुए पोस्टर लगाए गए हैं।

पोस्टर किसके द्वारा लगाए गए हैं, इसका कोई उल्लेख पोस्टर पर नहीं किया गया है। हालांकि माना जा रहा है कि JDU समर्थकों द्वारा पोस्टर लगाए गए हैं।

Bihar: Posters against Rashtriya Janata Dal (RJD) seen in parts of Patna. pic.twitter.com/ANxwfHUgWx