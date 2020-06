चुनाव से पहले RJD को डबल झटकाः रघुवंश प्रसाद ने पद से दिया इस्तीफा, JDU में शामिल पांच MLC

नई दिल्ली। बिहार में जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव ( Bihar Assembly Election 2020 ) का समय नजदीक आ रहा है वैसे-वैसे सियासी हलचल तेज हो रही है। चुनाव से पहले मंगलवार को लालू यादव ( Lalu Prasad Yadav ) की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ( RJD )डबल झटका लगा है। डबल झटका इसलिए क्योंकि सुबह पहले पार्टी के पांच विधानपार्षदों ( MLC ) ने जेडीयू ( JDU ) का दामन थाम। वहीं दोपहर होने तक पार्टी के कद्दावर नेता और उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ( Raghuvansh Prasad Singh ) ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

दरअसल रघुवंश प्रसाद फिलहाल कोरोना वायरस से संक्रमित होने की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं। वे इस दौरान पटना के एम्स में भर्ती हैं और उन्हें सांस में तकलीफ के चलते ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। लेकिन एक दिन दो बड़े झटकों ने आरजेडी के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है।

