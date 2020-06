Weather Forecast: मेहरबान हुआ Monsoon , देश के 10 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली। देशभर में मौसम का मिजाज ( Weather forecast ) लगातार बदल रहा है। मानसून ( Monsoon ) की दस्तक के साथ ही कई राज्यों में झमाझम बारिश ( Rainfall ) भी शुरू हो गई है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) ने अगले 5 दिनों में 10 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट ( Rain alert ) जारी किया है। दरअसल कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से मौसम बिगड़ा हुआ है। मौसम विभाग की तरफ से भी काफी दिनों से मौसम बिगड़ने की चेतावनी जारी की जा रही है।

इतना ही नहीं ओडिशा ( Odisha ) में एक बार फिर चक्रवाती तूफान ( Cyclonic Storm ) का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल ओडिशा हाल में चक्रवाती तूफान अम्फान ( Cyclone Amphan ) का हमला झेल चुका है। इसके बाद एक बार फिर ओडिशा पर अगले तूफान के बादल मंडरा रहे हैं।

पुरी के जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा के ठीक पहले सेवायत को हुआ कोरोना संक्रमण, तुरंत भेजा गया अस्पताल मचा हड़कंप

Weather warning for next 5 days based on 0830 hours IST of today, the 22nd of June, 2020.

For detailed bulletin, kindly visit: https://t.co/FgQn5EcVnb pic.twitter.com/pXPNCmJaWy