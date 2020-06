Jagannath Rath Yatra: पुरी जगन्नाथ मंदिर में सेवायत को हुआ कोरोना, भेजा गया अस्पताल

नई दिल्ली। कोरोना संकट ( Coronavirus ) के बीच पुरी ( Puri ) में भगवान जगन्नाथ ( Jagannath Rath Yatra ) की रथ यात्रा निकाली गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुरी में श्रद्धालुओं के बिना ही इस बार रथ यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन जगन्नाथ रथ यात्रा के बीच एक बड़ी खबर ने हर किसी को चौंका दिया है। दरअसल पुरी में जगन्नाथ मंदिर के एक सेवायत का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है।

सेवायत में कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद प्रशासन भी हरकत में आया और सेवायत को तुरंत अस्पताल भेज दिया गया है।

As per the Supreme Court's order, #COVID19 test was conducted for all 'sevayats' (priests) at Puri's Jagannath Temple. One sevayat has tested positive, he is not allowed to participate in the Rath Yatra: Odisha Law Minister Pratap Jena pic.twitter.com/cFqcViEF25