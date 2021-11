भाजपा नेता ने कहा कि एक बार कश्मीर में लोगों की हत्या बंद हो जाएं। घाटी में आम आदमी स्वतंत्र होकर घूमने लगे उसके बाद घाटी को फिर से राज्य घोषित कर दिया जाएगा।

bjp leader told when will statehood be restored in jammu kashmir