'ओमीक्रोन' वेरिएंट को लेकर सरकार सख्त, 2 हफ्तों में भारत लेगा वैक्सीन के बूस्टर डोज पर फैसला

कोरोना के नए वेरिएंट के चलते भारत कोरोना के बूस्टर डोज पर फैसला लेने का विचार बना रहा है। माना जा रहा है कि अगले 2 हफ्तों में भारत सरकार इस संबंध में फैसला ले सकती है।

india will make policy on booster doses in the next two weeks