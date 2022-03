उत्तराखंड: कल देहरादून में होगी BJP विधायकों की बैठक, पुष्कर सिंह धामी के नाम पर लग सकती है मुहर

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 10 दिन हो चुके हैं। लेकिन अब तक प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर पार्टी निर्णय नहीं ले पाई है। इस बीच खबर आई है कि 20 मार्च को देहरादून में बीजेपी विधायकों की बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि इसी बैठक में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति बनेगी।

उत्तराखंड (Uttarakhand) में चुनाव नतीजे आने के बाद भी अब तक सरकार का गठन नहीं किया गया है। यही नहीं प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर भी सस्पेंस बरकार है। ऐसे में सबकी नजरे टिकी हुई हैं कि आखिर बीजेपी किसको उत्तराखंडा का मुख्यमंत्री बनाएगी। इस बीच खबर आई है कि, बीजेपी विधायक (BJP MLA) दल की बैठक 20 मार्च को देहरादून (Dehradun) में आयोजित की जाएगी। माना जा रहा है कि, इसी बैठक में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाएगा। इसके साथ ही राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा भी जोरों पर हैं कि बैठक में एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मुहर लग सकती है।

