केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा खुलासा, यह कानून आने पर ले लेंगे राजनीति से संन्यास

पटना। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सांसद गिरिराज सिंह ने शनिवार को एक बड़ी घोषणा और खुलासा किया। उन्होंने एक बैठक के दौरान बताया कि उनका इरादा राजनीति से संन्यास लेने का है। एक बड़ा काम हो गया है और एक बाकी है।

दरअसल, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में शनिवार मीडिया से बातचीत में अपने संन्यास के बारे में बताया। सिंह कटिहार में पूर्व सांसद निखिल चौधरी के आवास पर पहुंचे थे।

गिरिराज ने कहा, "अयोध्या में राम मंदिर स्थापना का मेरा काम पूरा हो गया है। मेरे जैसे लोगों का अब राजनीति से अलविदा लेने का वक्त आ गया है।"

union minister Giriraj Singh in Bihar: Ayodhya me Ram Mandir sthapna ka mera kaam to pura ho gya hai, mere jaise log ka ab rajneet se alvida lene ka waqt aa gya hai, khaas kar ke, jansankhya niyantran kanoon ho jayga main rajneet se apne ko alag kar lunga. pic.twitter.com/mFUvc6aDcS