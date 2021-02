नरेंद्र मोदी के नाम स्टेडियम को लेकर बीजेपी से भी उठने लगी आवाजें, अब इस सांसद ने कसा तंज

नई दिल्ली। अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़ा स्टेडियम का नाम पीएम नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi Stadium ) के नाम पर रखे जाने को लेकर सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जाने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी आवाजे उठने लगी हैं।

इसी कड़ी में अब बीजेपी सांसद सुब्रमण्यन स्वामी ( Subramaniyan Swamy )ने पीएम मोदी के नाम स्टेडियम को लेकर तंज कसा है।

अंबानी परिवार को मिली जान से मारने की धमकी, खत में लिखा- मुकेश भाई ये तो अभी ट्रेलर है...जानिए संदिग्ध कार में लगा कौनसा नंबर प्लेट

So someone lied when he/she /it stated that the Modi Stadium was originally named Motera? Not Sardar Patel?