येदियुरप्पाः '23 मई के बाद 20 से ज्यादा कांग्रेस विधायक आएंगे भाजपा में'

बेंगलूरु। कर्नाटक की राजनीति में मंगलवार को एक बार फिर से गहमागहमी का माहौल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल के बयान पर पलटवार करते हुए बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि आगामी 23 मई के बाद 20 से ज्यादा कांग्रेस विधायक भारतीय जनता पार्टी से में शामिल हो जाएंगे।

कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा ने मंगलवार को केसी वेणुगोपाल के उस बयान के विरोध में अपनी बात कही, जिसमें सोमवार को कांग्रेस नेता ने कहा था कि आगामी 23 मई के बाद कई भाजपा विधायक कांग्रेस में शामिल होंगे। इसका जवाब देते हुए येदियुरप्पा ने कहा, "भाजपा का एक भी विधायक किसी अन्य पार्टी में नहीं शामिल होगा। 23 मई के बाद एचडी कुमारस्वामी से असंतुष्ट 20 से ज्यादा कांग्रेस विधायक भाजपा में शामिल होंगे।"

इस लोकसभा चुनाव में इन 20 हॉट सीटों पर रहेगी सबकी नजर

बता दें सोमवार को कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दावा किया था कि लोकसभा चुनाव परिणाम के आने के बाद कई भाजपा विधायक उनकी पार्टी में शामिल होंगे। वेणुगोपाल ने कहा था, "हमें पूरा विश्वास है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में केंद्र की सरकार बनेगी। देश के लोगों को अब बदलाव की जरूरत है और आगामी 23 मई को ऐसा होगा।"

BS Yeddyurappa , BJP on Cong leader KC Venugopal's statement 'Many BJP MLAs in K'taka will join Congress after May23':Not a single person from BJP will join any other party.After May 23,more than 20 Congress MLAs who are not happy with HD Kumaraswamy will not continue in the party. pic.twitter.com/utRRVId5Hm