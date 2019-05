नई दिल्ली। आय अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई के निशाने पर चल रहे उत्तर प्रदेश के सीएम मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के लिए राहत भरी खबर आई है। सीबीआई ने दोनों बाप-बेटे को आय से अधिक संपत्ति मामले में क्लीन चिट दे दी है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर क्लीन चिट देने की बात कही है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सीबीआई ने कोर्ट में कहा है कि मुलायम और अखिलेश के खिलाफ रेग्युलर केस रजिस्टर करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला है।

CBI files an affidavit in Supreme Court against Mulayam Singh Yadav and akhilesh yadav in connection with a disproportionate assets case. (file pic) pic.twitter.com/D8YPIcwyt6