चिराग पासवान आरजेडी की बी टीम, रील के साथ रियल लाइफ में भी फेल: जदयू

नई दिल्ली। चिराग पासवान के बयान के बाद अब जदयू की ओर से भी हमले होने शुरू हो गए हैं। जदयू नेता संजय झा ने पलटवार करते हुए कहा है कि लोजपा आजेडी के लिए बी टीम का काम कर रही है। जिस तरह से चिराग पासवान फिल्मों में फ्लॉप हुए हैं, वैसे ही वो रियल लाइफ में भी फ्लॉप साबित हुए हैं। इससे पहले चिराग पासवान ने बयान दिया था कि चुनावी नतीजों के बाद नीतीश कुमार आजेडी के साथ शामिल हो जाएंगे।

It has been proved that Chirag Paswan is Tejashwi Yadav's B team, now do we need to say anything more? To help Tejashwi, this entire game is being played. Chirag Paswan has failed in 'Reel' life as well as in his real life: JD(U) leader Sanjay Jha on Chirag Paswan pic.twitter.com/jCyWaODXDh