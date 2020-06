CWC Meeting में कांग्रेस का मोदी सरकार पर निशाना, India-China Dispute पर घेरा

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कार्य समिति की बैठक ( CWC meeting ) का आयोजन किया। इस दौरान भारत-चीन सीमा विवाद ( india-china dispute ) को लेकर कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक में भाग ले चुके पूर्व रक्षामंत्री एके एंटनी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने सीडब्ल्यूसी को सीमा की स्थिति पर जानकारी दी। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने कहा कि चीन ने हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। पीएम मोदी ( pm modi ) ने चीन की स्थिति को स्वीकार कर हमारी स्थिति को नष्ट कर दिया।

CWC Meeting में सोनिया गांधी बोलीं- मोदी सरकार हर सही सलाह को सुनने से इनकार करती है

राहुल गांधी ने आगे कहा, "पीएम ने यह कहकर धोखा दिया है कि उन्होंने कोई भारतीय भूमि पर कब्जा नहीं किया। चीन को हमारी भूमि के इस अस्वीकार्य उपयोग से दूर होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ किया जाना चाहिए कि हमारे शहीदों का बलिदान ( india china standoff galwan valley ) व्यर्थ नहीं है। चीन ने जो कार्य किया है उसका एक कारण विदेश नीति की पूर्ण विफलता है। कूटनीति के स्थापित संस्थागत ढांचे को पीएम ने ध्वस्त कर दिया है। हमारे एक बार मित्रवत पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध अब खराब होने के कगार पर है। भारत को अमरीका और अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए और अपने पुराने दोस्तों के साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए।"

