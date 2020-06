CWC Meeting में सोनिया गांधी बोलीं- मोदी सरकार हर सही सलाह को सुनने से इनकार करती है

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी ( Coronavirus Pandemic ) के बाद भारत-चीन सीमा विवाद ( india-china dispute ) को लेकर मंगलवार को कांग्रेस कार्य समिति ( CWC meeting ) की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ( Congress President Sonia Gandhi ) की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राहुल गांधी समेत पार्टी के कई नेता शामिल रहे। बैठक में सबसे पहले लद्दाख में एलएसी के पास गलवान घाटी ( india china standoff galwan valley ) में शहीद भारतीय सेना के 20 जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और दो मिनट का मौन रखा गया।

Coronavirus ने भारत के सामने खड़ा किया एक और गंभीर संकट, रोजाना हर जगह बढ़ रही परेशानी

इस दौरान सोनिया गांधी ने कहा, "यह कहा जाता है कि दुखद घटनाएं कभी अकेले नहीं आती। भारत एक भयावह आर्थिक संकट, एक भयंकर महामारी और अब चीन के साथ सीमाओं पर एक बड़े संकट का सामना कर रहा है। भाजपा की अगुवाई वाली राजग सरकार का कुप्रबंधन और गलत नीतियां इन संकटों का एक प्रमुख कारक हैं। इनके सामूहिक प्रभाव से जहां व्यापक पीड़ा और भय का माहौल है वहां देश की सुरक्षा और भूभागीय अखंडता पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "हमने पहले भी आर्थिक संकट पर गहन चर्चा की है। तब से यह आर्थिक संकट और भी गहरा गया है। मोदी सरकार हर सही सलाह को सुनने से इनकार करती है। वक़्त की मांग है कि बड़े पैमाने पर सरकारी खजाने से मदद, गरीबों के हाथों में सीधे पैसा पहुंचाना, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों की रक्षा करना और उनका पोषण करना और व मांग को बढ़ाना व प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके बजाय, सरकार ने एक खोखले वित्तीय पैकेज की घोषणा की, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद का 1 प्रतिशत से कम ही राजकोषीय प्रोत्साहन था।"

"Despite assurances of PM who centralized all authority in his hands, pandemic continues to rage...Centre has passed the buck to state govts, but given them 0 extra finances", tweets RS Surjewala quoting Congress President Sonia Gandhi at Congress Working Committee (CWC) meeting pic.twitter.com/lKSQeaGMnE