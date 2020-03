कांग्रेस का दावा ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी ने किया बाहर, कमल नाथ सरकार का गिरना तय!

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ( Kamal Nath Government ) गहरे संकट में फंस गई है। कांग्रेस से नाराज चल रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ( Jyotiraditya Scindia ) यहां मंगलवार को प्रधानमंत्री ( PM Narendra Modi ) से मुलाकात के बाद पार्टी से इस्तीफा दे दिया।

ज्योतिरादित्य सिंधिया ( Jyotiraditya Scindia ) का इस्तीफा कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना रहा है। जिसके बाद मध्य प्रदेश के कमल नाथ सरकार का गिरना तय माना जा रहा है।

वहीं, कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य के इस्तीफे की बात को गलत बताया है। कांग्रेसियों का दावा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उनको कांग्रेस ने खुद निकाला है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ( KC Venugopal ) ने कहा कि पार्टी लाइन के विपरीत कार्य करने के चलते उनके उनको तत्काल प्रभाव से निकाल दिया गया है।

KC Venugopal, Congress: The Congress President has approved the expulsion of Jyotiraditya Scindia from the Indian National Congress with immediate effect for anti-party activities. https://t.co/NpsGIvfmJR pic.twitter.com/AF10ZyqtJE

वहीं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी ज्योतिरादित्य को पार्टी से बाहर निकालने की बात कही है।

आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को पहले गुजरात भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। जिसके बाद दोनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंचे।

जहां तीनों नेताओं के बीच लगभग एक घंटे तक बातचीत चली। पीएम आवास में बैठक के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफे की घोषणा कर दी।

Adhir Ranjan Chaudhary, Congress leader in Lok Sabha: Scindia ji held many senior posts in Congress party and was well respected, maybe he got lured by the offer of ministership given by Modi ji. We know his family has been associated with BJP for decades,but yet it is a big loss pic.twitter.com/OKpDREjgHG