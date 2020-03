सामूहिक पलायन पर कांग्रेस ने सरकार पर उठाए सवाल, प्रियंका गांधी बोलीं- मजदूर देश की रीढ़, उनकी मदद करें

नई दिल्ली। कोरोना वायरस को लेकर हो रहे पलायन को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने शनिवार को कहा कि मजदूर देश की रीढ़ हैं और उनकी मदद की जानी चाहिए। प्रवासियों का सामूहिक पलायन देश में लॉकडाउन के कारण शुरू हुआ। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस के एक ट्वीट को साझा किया, जिसमें रात में भी प्रवासियों को घर वापस जाते दिखाया गया है।

गांधी ने हिंदी में ट्वीट किया, "असहाय और गरीब भारतीयों के साथ ऐसा न करें। हमें शर्म आनी चाहिए कि हमने उन्हें इस हालत में छोड़ दिया है। ये हमारे अपने हैं। मजदूर देश की रीढ़ हैं। कृपया उनकी मदद करें।" प्रियंका गांधी ने कहा कि आखिर इन लोगों को छोड़ने के लिए समुचित व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है।

ये भी पढ़ें: लॉकडाउन पर घर वापसी का दर्द: भूखे-प्यासे मजदूर, हजारों किलोमीटर सफर तय को मजबूर

How can we as a nation just leave thousands of migrant workers to fend for themselves? There are men, women and children who are walking as far as Eastern UP and Bihar. We sent planes to bring citizens from Europe, why aren’t we organising transport to take the poorest and..1/2 pic.twitter.com/ujLicxnutA