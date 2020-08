रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने Amar Singh को दी श्रद्धांजलि, Covid-19 प्रोटोकॉल के चलते अंतिम संस्कार में कम लोग होंगे शामिल

नई दिल्ली। भारतीय राजनीति में अलग पहचान रखने वाले दिवंगत नेता अमर सिंह ( Amar Singh ) को रक्षा मंत्री ( Defence Minister ) राजनाथ सिंह ( Rajnath Singh )ने सोमवार को उनके निवास पर श्रद्धांजलि ( Tribute ) दी। दरअसल अमर सिंह का पार्थिव शरीर रविवार को विशेष विमान से दिल्ली लाया गया था। एयपोर्ट से सीधे छतरपुर स्थित उनके निवास पर अमर सिंह की पार्थिव देह ( Amar Singh Deadbody ) को ले जाया गया। यहां पर तमाम नेताओं ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सोमवार यानी 3 अगस्त को अमर सिंह का अंतिम संस्कार ( Amar Singh Funeral ) होना है।

आपको बता दें कि अमर सिंह का सिंगापुर के अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया है। कुछ समय पहले ही उनका किडनी की प्रत्यारोपण हुआ था। इसके बाद से ही वे अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे।

Paid my last respects to Amar Singh ji. pic.twitter.com/F79yExq21L