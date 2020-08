Weather Update: अगले 4 दिन 6 से ज्यादा राज्यों में मेहरबान रहेगा Monsoon, मुंबई में आज भारी Rainfall Alert

नई दिल्ली। देशभर में मौसम का मिजाज ( weather update )लगातार बदल रहा है। मानसून ( Monsoon in India ) ने एक बार फिर करवट ली है। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) के मुताबिक इस हफ्ते में देश के मध्य और पश्चिम इलाकों में मानसून गतिविधियां सक्रिय रहेंगी। यानी देश के मध्य और पश्चिमी इलाकों में इस सप्ताह जोरदार बारिश ( Heavy Rainfall ) के आसार बने हुए हैं।

4 अगस्त यानी मंगवार से उत्तरी बंगाल की खाड़ी में हवा का दबाव कम होने के संकेत मिले हैं। ऐसे में मानसून अपनी चाल में परिवर्तन करेगा और अपना रुख दक्षिण की ओर कर सकता है। ऐसे में मध्य भारतीय इलाकों में जोरदार बारिश के आसार बन रहे हैं।

इनमें महाराष्ट्र ( Rain in Maharashtra ), गोवा ( Goa ), मध्य प्रदेश ( Madhya Pradesh ) समेत 6 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश के आसार हैं। इसके साथ-साथ बिहार में भी एक बार फिर बारिश मुश्किल खड़ी कर सकती है।

During the next 24 hours, light rains are expected over interior Karnataka, coastal Andhra Pradesh, northern Chhattisgarh, northern Odisha, and Gujarat. #WeatherForecast #WeatherUpdate #monsoon #Monsoon2020 https://t.co/uWDJz43juf