दिल्ली चुनाव ऐलान से पहले अमित शाह बोले- मोहल्ला क्लीनिक के नाम पर केजरीवाल ने जनता की आंखों में धूल झोंका

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Election) की तारीखों के ऐलान से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृहमंत्री अमित शाह ( Home Minister Amit Shah) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। शाह ने कहा कि केजरीवाल ने मोहल्ला क्लीनिक के नाम पर पांच सालों तक जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। यहां पर AAP पार्टी की सरकार ने गरीब और गांव का सबसे ज्यादा नुकसान किया है। आज तक आयुष्मान योजना को यहां की जनता तक नहीं पहुंचाई गई। दिल्ली की जनता CCTV कैमरे खोज रही है।

हवा में प्रचार करने वाली पार्टी को जनता समझ चुकी है। यहां से इनका पत्ता साफ करने का समय आ गया है। मैं दिल्ली की जनता से अपील करता हूं कि आप की घोषणापत्र को उठाकर फेंक दें।

HM Amit Shah: The AAP Govt in Delhi has caused the most harm to the poor of Delhi. Kejriwal ji just for his political interests is not allowing Ayushman Bharat scheme to be implemented. Ppl have now seen through you Kejriwal ji, AAP was wiped out in MCD and Lok Sabha polls. pic.twitter.com/74JyzpwNfz