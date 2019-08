जम्मू-कश्मीर में अतिरिक्त सुरक्षाबल भेजना चिंता का विषय- गुलाब नबी आजाद

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर ( Jammu&Kashmir ) के मौजूदा हालात को लेकर कांग्रेस ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ( Ghulam Nabi Azad ) ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार में यात्रा कभी रद्द नहीं हुई थी। कश्मीर में जो हो रहा है वह चिंता का विषय है। भारत सरकार कश्मीर में डर का माहौल पैदा कर रही है।

यात्रा बंद होने से श्रद्धालुओं को गहरा धक्का लगा- आजाद

हमने कभी पर्यटकों को लौटने को नहीं कहा। कांग्रेस केंद्र के इस कदम की निंदा करती है। तीन दशक में पहली बार है कि अमरनाथ यात्रा को बीच में रोक दिया गया। यात्रा बंद होने से अमरनाथ श्रद्धालुओं को गहरा धक्का लगा है।

Ghulam Nabi Azad, Congress: The advisory that was issued by Home Ministry yesterday is worrisome and people of the entire nation as well as of Jammu&Kashmir are scared. No govt has ever asked tourists to go back. Such thing has never happened. pic.twitter.com/wpKW8GUdyU