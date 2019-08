संसद सत्र के बाद जम्मू-कश्मीर जाएंगे अमित शाह, बिता सकते हैं दो दिन

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर ( jammu kashmir ) में सियासी हलचल के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ( Home Minister Amit Shah ) दो दिन के दौरे पर जा सकते हैं। जी हां घाटी में बिगड़ रहे सियासी हालातों को देखते हुए खुद गृह मंत्री घाटी में दो दिन बिता सकते हैं।

सूत्रों की मानें तो संसद सत्र खत्म होने के बाद अमित शाह घाटी के दो दिवसीय दौरे पर जा सकते हैं। आपको बता दें संसद का सत्र 9 अगस्त को खत्म हो रहा है।

इससे पहले जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ यात्रा रोकने ( Amarnath yatra terror threat ) और श्रद्धालुओं समेत पर्यटकों को घाटी खाली करने के निर्देश के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है।

पीडपी नेता महबूबा मुफ्ती ( JK former CM Mehbooba Mufti ) से लेकर पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला तक सभी ने घाटी में चल रहे हालातों को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं।

Mehbooba Mufti,PDP:Workers of all political parties should come together so that a message can be given to Centre that they can't toy with J&K's special position.Recent developments in J&K have created fear among people&it's unfortunate that Centre isn't issuing a clear statement pic.twitter.com/KaiSY0joJf