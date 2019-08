जम्मू कश्मीर: घुसपैठ की तैयारी में मसूद अजहर का भाई, पीओके में 15 आतंकियों के साथ ली ट्रेनिंग

नई दिल्ली। इंटेलीजेंस इनपुट के बाद jammu kashmir में 35 हजार जवानों की तैनाती और अमरनाथ यात्रा पर रोक के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर का भाई इब्राहिम अजहर घाटी में घुसपैठ की तैयारी कर रहा है। खबर है कि इब्राहिम ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में 15 आतंकियों के साथ दहशतगर्दी फैलाने की ट्रेनिंग ली है।

पाकिस्तान में हुई दहशतगर्दी की ट्रेनिंग

न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि Masood Azhar का भाई इब्राहिम अजहर अपने 15 आतंकी गुर्गों के साथ अलग अलग आतंकी कैंपों में देखा गया है। इसमें मरकज, सनान बिन सलमा, तरनब फार्म, पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के आतंकी कैंप शामिल हैं। इन आतंकियों की ट्रेनिंग खैबर पख्तूनख्वा के जमरूद इलाके में हुई है।

Sources: Reports of Ibrahim Azhar (JeM chief Masood Azhar's brother) resurfacing in PoK came alongside further intercepts that confirmed that a group of 15 trained JeM cadres had reached JeM camps in Markaz, Sanan Bin Salma, Tarnab Farm, Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa ... (1/2)