कर्नाटक: JDS प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा, पार्टी पर लगाया अनदेखी का आरोप

नई दिल्ली। देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी खत्म हो चुकी है। लेकिन, कर्नाटक में अब भी सियासी नाटक जारी है। पहले सरकार को लेकर यहां सियासी हलचल तेज थी। अब जनता दल सेक्युलर (JDS) के प्रदेश अध्यक्ष एच विश्वनाथ के इस्तीफे से सनसनी मच गई है।

एच विश्वनाथ का इस्तीफा

जानकारी के मुताबिक, कर्नाटक के जेडीएस प्रदेश अध्यक्ष एच विश्वनाथ ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि, उनका इस्तीफा अभी स्वीकार हुआ है कि नहीं इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन, प्रदेश अध्यक्ष के इस फैसले से कर्नाटक में एक बार फिर सियासी नाटक शुरू हो गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर जेडीएस के अंदर भी गुटबाजी शुरू हो गई है और पार्टी के कई नेता हाईकमान से नाराज चल रहे हैं।

H. Vishwanath announces his resignation from the post of Janata Dal (Secular), JDS Karnataka president. (File pic) pic.twitter.com/CniCO5fSDk