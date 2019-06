पुडुचेरी में बॉस कौन? किरण बेदी की याचिका पर SC में सुनवाई आज

नई दिल्ली। पुडुचेरी की राज्‍यपाल किरण बेदी और मुख्‍यमंत्री के बीच कई दौर की बातचीत के बावजूद सुपर बॉस कौन है, के मुद्दे पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब यह मामला पुडुचेरी से दिल्‍ली पहुंच गया है। गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। मंगलवार को एलजी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने एलजी किरण बेदी के अधिकारों को कम करने को लेकर फैसला दिया था।

#Today in Supreme Court | SC to hear puducherry Lieutenant Governor, Kiran Bedi’s plea challenging the Madras High Court order that curtailed her powers. pic.twitter.com/zy5gCxqPYp