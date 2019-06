CBI की विशेष अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा को विदेश जाने की इजाजत दी

नई दिल्‍ली। यूपीए अध्‍यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को इलाज कराने के लिए विदेश जाने की इजाजत मिल गई है। दिल्‍ली सीबीआई की विशेष अदालत ने वाड्रा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें विदेश जाने की अनुमति दी है। अदालत ने उनके विदेश जाने पर लगी रोक 6 सप्‍ताह तक निलंबित रखने का निर्देश दिया है।

Robert Vadra has been allowed by Court to travel to USA and Netherlands but he can't travel to London. Vadra withdrew his travel request to London. Court has said in case any look out circular is issued, it will remain suspended during this period. https://t.co/rSydMErnI5