नमो 2.0 का असरः नाराज JDU कभी नहीं होगा NDA कैबिनेट में शामिल

नई दिल्‍ली। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद एनडीए में सबकुछ अच्छा होने के बाद अब सियासी कोहराम के संकेत मिल रहे हैं। पीएम मोदी कैबिनेट के शपथ ग्रहण के दिन से ही नमो 2.0 के खिलाफ असंतोष के स्‍वर मुखर होने लगे हैं। यह असंतोष कैबिनेट गठन के तौर-तरीकों को लेकर है। इस मुद्दे पर जेडीयू के सख्‍त रवैये नेे पीएम मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्‍वास' नारे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऊपर से जेडीयू नेता केसी त्‍यागी के ताजा बयान ने इस संकट के और ज्यादा गहराने के संकेत दे दिए हैं।

KC Tyagi,JDU: The proposal that was given was unacceptable to the JDU therefore we have decided that in future also JDU will never be a part of the NDA led Union Cabinet, this is our final decision pic.twitter.com/Nag1j19D8E