India-China Dispute को लेकर P Chidambaram बोले, देश की जनता सच जानना चाहती है

नई दिल्ली। भारत-चीन सीमा विवाद ( india-china dispute ) को लेकर मोदी सरकार लगातार कांग्रेस पार्टी के निशाने पर है। कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी द्वारा कई बार किए गए हमले के बाद अब पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ( P Chidambaram ) ने मोदी सरकार ( Modi govt ) पर हमला किया है। चिदंबरम ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि इस पूरे मसले पर सरकार देश को सच नहीं बता रही है।

दरअसल बुधवार को सैन्य सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि रविवार को दोनों देशों के कोर कमांडरों की बैठक में सहमत शर्तों के मुताबिक लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा ( Line of Actual Control ) के कुछ विवादित इलाकों से दोनों देशों की सेनाओं को दो किलोमीटर तक पीछे हटाने की प्रक्रिया ( Disengagement process ) पूरी कर ली गई है। बताया गया था कि पैट्रोलिंग प्वाइंट ( patrolling points ) 14 और 15 से भी चीनी सैनिक ( Chinese Army ) पीछे चले गए हैं और वहां बने अपने टेंट और निर्माण हटा लिए हैं।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने इसे लेकर कई ट्वीट किए और केंद्र सरकार से सवाल पूछे। चिदंबरम ने अपने पहले ट्वीट में साफ तौर पर लिखा, "मैं चीनी सैनिकों द्वारा मुक्त करने और वापस जाने का स्वागत करता हूं। क्या कोई हमें वह स्थान बताएगा, जहां से चीनी सैनिक विस्थापित हुए थे और जिस स्थान पर वे अब हैं।"

Similarly which is the place from which Indian troops disengaged?



Did any troops — Chinese or Indian — move from one side of the LAC to the other?