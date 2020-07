LAC पर China को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब, Indian Army ने 30 हजार सैनिक किए तैनात

लेह/नई दिल्ली। भारत-चीन सीमा विवाद ( india-china dispute ) के बीच लद्दाख की गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के नजदीक से दोनों देशों के सैनिक दो किलोमीटर पीछे हट गए हैं। बीते 15 जून की रात भारतीय-चीनी सैनिकों की हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे, जबकि मारे गए चीनी सैनिकों के आंकड़े अभी जारी नहीं किए गए हैं। इस घटना के बाद भारत ने यहां पर तीन अतिरिक्त ब्रिगेडों को तैनाती किया है। आलम यह है कि अब इस इलाके में चीनी सैनिकों के सामने करीब 30,000 भारतीय सैनिक ( Indian Army soldiers ) तैनात हैं।

ताजा जानकारी के मुताबिक रविवार को इस इलाके में दोनों सेनाएं दो किलोमीटर पीछे हट गईं। बीते माह हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों पक्षों के बीच कई चरणों की चर्चा हुई और कोर कमांडर की मीटिंग्स में सहमति के बाद भारतीय और चीनी सैनिक पीछे हट गए हैं। इसके साथ ही सीमा के दोनों ओर कुल चार किलोमीटर के दायरे में 'नो-मेंस जोन' बना दिया गया है। अब दोनों ही सेनाएं इस दुर्गम इलाके में एक-दूसरे द्वारा की गई तैनाती नहीं देख पाएंगे।

वहीं, सूत्रों के मुताबिक आमतौर पर एलएसी ( Line of Actual Control ) के पास भारतीय सेना ( Indian army ) की दो डिवीजन यानी छह ब्रिगेड तैनात की जाती है। हालांकि बीते माह की हिंसक झड़प ( india china standoff galwan valley ) के बाद सेना ने तीन अतिरिक्त ब्रिगेड तैनात कर दी हैं। एक ब्रिगेड में करीब 3,000 सैनिक और सहायक होते हैं।

#PMModi, while at #Leh, said in a clear warning to China without naming it, that the "age of expansionism is over."



This assertion by #Modi in the #Ladakh region is extremely significant given the ongoing tension at the #LAC with China, barely 18 days after a violent stand-off. pic.twitter.com/PBKa9AzPhQ