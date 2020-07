India-China Dispute: राजनाथ सिंह के बयान पर Rahul Gandhi का हमला, ट्वीट में लिखी यह बात

नई दिल्ली। लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध ( India-china Dispute ) के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ( Congress Leader Rahul Gandhi ) ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल, राहुल गांधी के निशाने पर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, बल्कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ( Defense Minister Rajnath Singh ) अधिक रहें आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ( Rajnath Singh ) ने शुक्रवार को लद्दाख का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने सैनिकों से बातचीत की और देश को आश्वस्त दिया कि हमारी जमीन पर किसी देश ने कोई कब्जा नहीं किया है। राजनाथ सिंह के लद्दाख दौरे के अगले दिन राहुल गांधी ने उनका एक वीडियो ट्वीट किया है।

China has taken our land and GOI is behaving like Chamberlain. This will further embolden China.



India is going to pay a huge price because of GOI’s cowardly actions. pic.twitter.com/5ewIFvj5wy