अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा China, अब satellite images से ​हुआ बड़ा खुलासा

नई दिल्ली। लद्दाख की गलवान घाटी ( Galwan Valley ) में खूनी संघर्ष के बाद से भारत-चीन में जारी गतिरोध ( India-China Face off ) को खत्म करने के लिए कई दौर की डिप्लोमेटिक और सैन्य स्तर पर वार्ता ( Diplomatic Talks ) हो चुकी है। बावजूद इसके चीन ( China ) अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। शनिवार को सैटेलाइट तस्वीरों ( Satellite images ) से खुलासा हुआ है कि चीनी सेना ( Chinese army ) अब भी पैंगोंग ( Pangong Tso ) के फिंगर 4 से 3 किलोमीटर की दूरी पर अपना डेरा डाले हुए है। आपको बता दें कि हाल ही में दावा किया गया था कि चीनी सेना फिंगर 4 से फिंगर 5 तक वापस चली गई है।

Satellite images of #PangongTso taken earlier today continue to highlight #China PLA presence in the area 3 Km west of the 'foxhole' point along with known support camps in the region #IndiaChinaFaceoff pic.twitter.com/4cJX30nMjv — d-atis☠️ (@detresfa_) July 18, 2020

दरअसल, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट Detresfa की सैटलाइट तस्वीरों से खुलासा है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी फॉक्सहोल पॉइंट के पश्चिम में 3 किलोमीटर की दूरी पर जमी हुई है। जबकि यहां से कुछ किलोमीटर पीछे ही चीनी सेना के सपोर्ट कैंप भी लगे हुए हैं। Detresfa की अन्य सैटलाइट तस्वीरों में बताया गया है कि चीन ने लेह से लेकर अपने शिनजियांग प्रांत में भारत के खिलाफ होटान एयरबेस ( Hotan Aiport ) को

रणनीतिक रूप से काफी मजबूत कर दिया है। इसके साथ ही होटान एयरबेस पर शेनयांग जे-8 इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट और शेयनांग की फाल्कर जैसे विमानों की तैनाती भी की गई है।

Investigating news reports regarding #China's PLA Air-force deployments at #Hotan Aiport with @SimTack, satellite images help assess the readiness state of fighters, EW/AEW&C platforms & Air defense units suspected to be in response for the #IndiaChinaFaceOff pic.twitter.com/orwBfmcvpe — d-atis☠️ (@detresfa_) July 17, 2020

आपको बता दें कि मंगलवार को भारत और चीन के बीच चुशुल में कोर कमांडर स्तर की चौथी बातचीत हुई। लगभग 15 घंटे तक चली इस बातचीत में फिलहाल समस्या का कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। वहीं, दोनों देशों में चल रहे वार्ता क्रम के बीच भी चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इसी का परिणाम है कि चीन ने अपनी सेना पैंगोंग त्सो और देपसांग में अब रोक कर रखी हुई। वहीं, भारत ने चीन के सामने स्पष्ट कर दिया है कि है चीनी सैनिकों को इन इलाकों में भी पुरानी स्थिति को बहाल करने होगा।

Satellite images of #PangongTso support positions (#China PLA) scanned with @SimTack, aid in the discovery of a suspected weapons position 10Km east of the 'Foxhole' point & a field hospital in the sector pic.twitter.com/JOyjyQ2hbs — d-atis☠️ (@detresfa_) July 17, 2020

आपको बता दें कि 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई जंग में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। जबकि कई जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तब से अब तक एलएसी पर दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है।