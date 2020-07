Rajasthan Phone Tapping Case में अब Home Ministry का हस्तक्षेप, प्रमुख सचिव से मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली। राजस्थान में सियासी संकट ( Rajasthan political crisis ) के बीच निकलकर आया फोन टेपिंग मामला ( Rajasthan Phone Tapping Case ) अब तूल पकड़ते जा रहा है। शनिवार को फोन टेपिंग केस में भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) की ओर की गई सीबीआई जांच ( CBI investigation ) की मांग के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ( Union Ministry of Home Affairs ) ने इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फोन टेपिंग मामले में राज्य के प्रमुख सचिव से रिपोर्ट तलब है। भाजपा ने इसको निजता का हनन ( Privacy violation ) बताया है। आपको बता दें कि इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ( BJP national spokesperson Sambit Patra ) ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी।

Ministry of Home Affairs has sought a report from #Rajasthan ’s Chief Secretary over the phone tapping issue in the state: Sources

सूत्रों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय फोन टेपिंग मामले पर पैनी नजर रख रहा है। फिलहाल कथित रूप से लीक हुई ऑडियो बातचीत मामले में जस्थान पुलिस जांच कर रही है। दरअसल, यह टेप राजस्थान में विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़ा है। इससे पहले वायरल ऑडियो क्लिप मामले में आरोपियों ने वॉइस सेंपल देने से मना कर दिया था। आपको बत दें कि राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बागी होने जाने के बाद राजस्थान में होर्स ट्रेडिंग से जुड़ा एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था। इस ऑडियो 0में अशोक सिंह और भरत मलानी को आरोपी बने हैं। इस मामले में कोर्ट ने आरोपियों के वॉइस सेंपल लेने केा कहा था, बावजूद इसके उन्होंने सेंपल देने से मना कर दिया।

Congress party has a long history of phone tapping and bugging to settle their political scores.



Is it not a case of ‘like father, like son’ even today?: Dr @sambitswaraj on alleged unauthorised phone tapping in Rajasthan. pic.twitter.com/k3R9TFDnCQ