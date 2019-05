करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस में इस्तीफे का दौर जारी, अब झारखंड प्रदेश अध्यक्ष ने पद से दिया इस्तीफा

नई दिल्ली। 2019 लोकसभा चुनाव ( Loksabha Election ) में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है। वहीं, BJP नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ( NDA ) ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की है। इस हार से कांग्रेस पार्टी में खलबली मची हुई है और इस्तीफों का दौर जारी है। अब झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा

जानकारी के मुताबिक, झारखंड में कांग्रेस पार्टी को केवल एक सीट मिली है। इस हार की जिम्मेदारी लेते हुए अजय कुमार ने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को सौंप दिया है। हालांकि, उनका इस्तीफा अभी स्वीकार हुआ है कि नहीं इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन, कांग्रेस में अब तक कई लोगों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

Jharkhand Pradesh Congress Committee President Dr Ajoy Kumar offers to resign from his post after the party won only one parliamentary seat in the state. (file pic) pic.twitter.com/NPS0xh6uPd