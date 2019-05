काशी की शरण में मोदीः विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने के बाद जनता को देंगे जीत के लिए धन्यवाद

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी दोबारा प्रचंड बहुमत हासिल करने में कामयाब रही। प्रधानमंत्र नरेंद्र मोदी के विजय रथ पर सवार पार्टी ने न सिर्फ जीत दर्ज की बल्कि इतिहास भी रच डाला। अपनी और पार्टी की इस ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में जनता का धन्यवाद करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार पीएम मोदी ने अपने जीत 4.79 लाख वोटों के अंतर से अर्जित की है। यही वजह है कि इस भव्य जीत का जश्न मनाने और जनता के प्यार का अभार व्यक्त करने पीएम मोदी अहमदाबाद से सीधे बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी पहुंच गए हैं। यहां राज्यपाल राम नाइक ने पीएम मोदी का स्वागत किया।

Visuals of security from Varanasi ahead of PM Narendra Modi's visit today. An LED screen has been installed at the entrance of kashi vishwanath temple (pic 4) which will live stream visuals from inside when PM Modi will offer prayers. pic.twitter.com/VObjmcgJ5E