केरल: विशेष बैठक करने के बाद मंत्रिमंडल ने NPR, NRC लागू नहीं करने को दी मंजूरी

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ अपना रुख सख्त करते हुए केरल मंत्रिमंडल ( Kerala Cabinet ) ने सोमवार को विशेष बैठक करने के बाद जनगणना आयुक्त को यह सूचित करने का निर्णय ले लिया है कि जनगणना ( Census 2021 ) के दौरान राज्य में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) लागू नहीं होगा।

राज्य के स्थानीय प्रशासन मंत्री ए.सी. मोइदीन ने मीडिया से कहा कि मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ( Pinarayi Vijayan ) ने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया है।

Kerala Cabinet to inform Census Registrar General that National Population Register (NPR) cannot be implemented in the State. State to provide all cooperation to conduct Census 2021.