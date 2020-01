Pariksha Pe Charcha 2020 LIVE: दिल्ली में छात्रों से बातचीत कर रहे PM मोदी, बोले- मैं आपकी ही फैमिली का हिस्सा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से शिक्षकों और अभिभावकों के साथ 'परीक्षा पे चर्चा 2020' (Pariksha Pe Charcha 2020) पर बातचीत कर रहे हैं।

यह प्रधानमंत्री का स्कूली छात्रों के साथ बातचीत का तीसरा संस्करण है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि फिर एक बार आपका ये दोस्त आप सबके बीच में है।

सबसे पहले मैं आपको नववर्ष 2020 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।

उन्होंने कहा कि अगर कोई मुझे कहे कि इतने कार्यक्रमों के बीच वो कौन सा कार्यक्रम है जो आपके दिल के सबसे करीब है, तो मैं कहूंगा वो कार्यक्रम है परीक्षा पे चर्चा।

युवा मन क्या सोचता है, क्या करना चाहता है, ये सब मैं भली-भांति समझ पाता हूं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे आपके माता-पिता के मन में 10वीं, 12वीं को लेकर टेंशन रहती है, तो मुझे लगा आपके माता-पिता का भी बोझ मुझे हल्का करना चाहिए।

मैं भी आपके परिवार का सदस्य हूं, तो मैंने समझा कि मैं भी सामूहिक रूप से ये जिम्मेदारी निभाऊं।

उन्होंने कहा कि क्या कभी हमने सोचा है कि Mood off क्यों होता है? अपने कारण से या बाहर के किसी कारण से।

अधिकतर आपने देखा होगा कि जब Mood off होता है, तो उसका कारण ज्यादातर बाह्य होते हैं: पीएम मोदी

PM Modi interacts with students during ‘Pariksha Pe Charcha 2020’: As PM, I get to attend many types of programmes. Each of the programme provides a new experience. But, if someone asks me what is that one programme that touches your heart the most, I will say it is this one pic.twitter.com/c8LlJhLm2O